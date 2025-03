Großes Programm in den Bühl-Hallen

1 Andrang: Im vergangenen Jahr besuchten zahlreiche Menschen das Bürgerfest in Rutesheim. Foto: Stadtverwaltung Rutesheim

45 Stände bieten beim Rutesheimer Bürgerfest am Samstag Informationen, Speisen und Unterhaltung. Ein ökumenischer Gottesdienst eröffnet die Veranstaltung.











Zum elften Mal steigt an diesem Samstag, 29. März, das Rutesheimer Bürgerfest. In der Halle Bühl II, Robert-Bosch-Straße 53, präsentieren sich die örtlichen Vereine, Verbände, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kirchengemeinden sowie die Stadtverwaltung an insgesamt 45 Ständen.