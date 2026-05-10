Rutesheimer Autoschau: Neues Auto kaufen – welche Antriebsart ist noch die richtige Wahl?

Der Automarkt verändert sich rasant. Bei der Rutesheimer Autoschau suchen Kunden Orientierung zwischen Verbrenner, Hybrid und Elektro – mit teils überraschenden Tendenzen.
Auf den ersten Blick sah vieles aus wie immer: Die Leonberger Straße war gesperrt, zwischen Altem und Neuem Rathaus reihten sich blank polierte Fahrzeuge aneinander, Besucher öffneten Türen, blickten in Kofferräume, setzten sich probeweise hinters Steuer. Dazwischen standen Fahrräder, kleine E-Mobile, Informationsstände und Menschen mit Kaffee oder Eis in der Hand. Die von der Leonberger Kreiszeitung veranstaltete Rutesheimer Autoschau blieb auch in ihrer 27. Auflage das, was sie seit Jahren ist – eine große Automeile mitten in der Stadt.