1 Im vergangenen Jahr war eines der größten Themen der Autoschau die Elektromobilität. Foto: Simon Granville

Einige Stadträte stellen die Klimafreundlichkeit einer solchen Veranstaltung infrage.











Auch in diesem Jahr wird es wieder die traditionelle Rutesheimer Autoschau geben. Bereits zum 26. Mal werden Autohäuser in der Innenstadt ihre Angebotspalette präsentieren. Auch Zweiradhändler sind mit ihren Produkten am Wochenende 24. und 25. Mai vor Ort, ebenso wie Verkäufer von Wohnmobilen. Aus diesem Anlass hat der Gemeinderat jetzt mehrheitlich einem verkaufsoffenen Sonntag zugestimmt.