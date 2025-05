Rutesheimer Autoschau: Eine volle Ladung Neugier und PS

Sich einen Überblick über das Angebot an allen möglichen Vier- und Zweirädern zu verschaffen, das ist die Absicht, mit der die meisten Besucherinnen und Besucher zur Autoschau Rutesheim kommen. Es ist mittlerweile die 26. Auflage. Beim letztjährigen Jubiläum hatte es das Event wettertechnisch etwas schwer: in dicke Jacken gehüllt harrten die Händler, aber auch alle Interessierten an den diversen Ausstellungs- und Aktionsflächen aus.

Da stehen in diesem Jahr die Chancen um einiges besser: schließlich fällt das Ereignis im Rutesheimer Zentrum auf den 24. und 25. Mai und findet somit einige Wochen später als im vergangenen Jahr statt. Die Macher rund um Bürgermeisterin Susanne Widmaier, ihrem Ersten Beigeordneten Martin Killinger und dem Organisations-Team der Autoschau mit Uwe Reichert, Leiter regionale Koordination der Zeitungsgruppe Stuttgart, und Nico Bosch, Leiter Messen und Events im Pressehaus Stuttgart, und Team haben alles bestens vorbereitet.

Autohäuser stehen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt stehen einmal mehr selbstverständlich die Autohäuser: so sagt zum Beispiel Markus Kruse vom Autohaus Knapp: „Wir werden ein Wohnmobil präsentieren, nämlich einen Itineo CJ 660.“ Der VW Tayron, der Audi A6 Avant, der Skoda Elroq und der VW E-Transporter sind beim Autohaus Weeber zu sehen. Wer sich für Leasingangebote rund um den BMW 120 oder den vollelektrische BMW iX1 eDrive20 interessiert, ist beim Autohaus Müller richtig, beim Favorisieren des Kia-Modells EV3 steht das Autohaus Temiz & Hocke bereit. Das Autohaus Epple mit seinen Marken Ford und Mazda zeigt unter anderem den Puma Ford Puma Gen-E. Auto Epple präsentiert den neuen Cupra Terramar und den neuen Opel Frontera.

Ganz egal, ob Familienkutsche, Sportwagen, Limousine, Camper oder Alltags-Stromer – sogar die Autohändler empfehlen: „Zuerst probefahren und dann vielleicht sogar zunächst überlegen, ob man ein Auto leasen möchte.“ Sprich: das Schauen und die Infos von Expertinnen und Experten stehen an diesem Wochenende zwischen der Flachter und der Leonberger Straße im Vordergrund. Und nicht nur Benziner und E-Autos stehen im Fokus des Geschehens, sondern selbstverständlich auch E-Bikes in sämtlichen Ausführungen und sämtlichen Preisklassen.

Was ebenfalls nie fehlen darf, ist das Begleitprogramm rund um die Rutesheimer Autoschau – und das kann sich auch dieses Mal wieder sehen lassen: So ist zum Beispiel auch am Sonntag die Feuerwehr vertreten. Schauübungen sind immer wieder Publikumsmagnete. Zwischen den Übungen stehen allen Interessierten die Feuerwehrfahrzeuge offen. Wer möchte, darf selbst Hand an die hydraulischen Rettungsgeräte legen. Die Polizei stellt sich ebenfalls am Sonntag an einem Stand vor und wird sämtlichen Fragen, die Besucherinnen und Besucher haben, beantworten. Über Berichterstattung vor Ort und aus der Welt kann man sich bei der Leonberger Kreiszeitung informieren. Bei Andy’s Fahrschule darf man überlegen, ob man vielleicht doch mal den Führerschein macht oder ob man mal wieder Fahrstunden nehmen möchte.„Wenn meine Tochter die Hüpfburg sieht, dann kommen wir nicht mehr weiter.“

Großer Spiel und Kinderbereich

Wenn Eltern das schon wissen, sollten sie die Hüpfburg des ADAC am besten meiden. Der Spiel- und Kinderbereich hält aber noch mehr bereit: Der Clown als Figur, der dem Publikum den Spiegel vorhält, der scheitert, der wieder aufsteht und der frech über Grenzen hinweg geht, der Menschen zum Lachen bringt - das ist Dieter von Au in seiner Figur des Clown Clip, der sich unter die Menschen mischen wird. Ebenso ist Tilo Schoppe kein Unbekannter bei der Autoschau Rutesheim. Er gibt nicht nur den Spaßvogel, sondern wird auch sicher mal den Zauberstab auspacken oder zeigen, was man mit Luftballons alles machen kann. Immer wieder lustig und auf Geschicklichkeit aus, das ist Hartmut Lies‘ Spiel-o-Top. Hier darf man gespannt sein, ob das Wey-Kick – ein Spiel mit Magneten oder das große Jakkolo oder das überdimensionale Labyrinth wieder ausgepackt werden. Rutesheimer Schulklassen sorgen für Kaffee und Kuchen. Naschkatzen finden ihren Süßwarenstand. Am Sonntag wird zum Weißwurstfrühstück eingeladen. Der Wochenmarkt am Samstag ist in die Autoschau eingebettet. Kurzum: Egal wie das Wetter ist: Vorbeischauen lohnt sich in jedem Fall!