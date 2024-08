Rutesheim: Widmaier tritt in die CDU ein

1 Bisher parteilos, nun in der CDU: Susanne Widmaier. Foto: Stadt Rutesheim

Die Bürgermeisterin von Rutesheim, Mitglied des Kreistages, hat ihren Antrag beim Kreisverband abgegeben.











Die bisher parteilose Susanne Widmaier, seit 2018 Bürgermeisterin der Stadt Rutesheim und Mitglied des Böblinger Kreistags seit 2019, ist kürzlich in die CDU eingetreten. Ihren Mitgliedsantrag hat sie bereits am 17. Juli persönlich in der neuen Kreisgeschäftsstelle der CDU am Unteren See an den CDU-Kreisvorsitzenden Matthias Miller sowie an Regina Dvorak-Vucetic, Vorsitzende der Frauen Union Böblingen, übergeben. Direkt im Anschluss wurde sie in der Kreisvorstandssitzung in die CDU aufgenommen.