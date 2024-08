Rutesheim: Rutesheimer sammeln 37 000 Euro für Opfer von Trickdieben

Im Juni haben Trickdiebe den Inhaber der Rutesheimer Postagentur in der Seestraße um rund 40 000 Euro gebracht. Zwei unbekannte Männer verwickelten den Inhaber in ein Gespräch, während ein weiterer Mann den Laden betrat und unbemerkt im Nebenraum das Bargeld stahl. Das Rutesheimer Kulturforum hat nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Postagentur zu unterstützten.

37 000 Euro sind zusammengekommen

„Ich habe das über eine Rutesheimer Unternehmer-Gruppe erfahren und mit Marion Bartel vom Blumenladen und der Bürgermeisterin Susanne Widmaier überlegt, wie wir helfen können“, sagt Unternehmerin Anja Mostowy, die in Rutesheim einen Geschenkeladen führt. So seien bisher rund 37 000 Euro zusammengekommen, freut sie sich. „Wir haben Plakate gedruckt und in der Stadt und in den Läden verteilt und Spendenboxen dazu gestellt.“ Mehrere Unternehmer hätten sich engagiert, eine Anzeige im Gemeindeblatt sei aufgegeben worden und auch beim Fleckenfest sei dafür gesammelt worden.

Spenden-Initiatorin: „Inhaber der Post so hilfsbereit“

„Ich gehe davon aus, dass das überwiegend Rutesheimer waren, die gespendet haben, weil der Inhaber der Post so hilfsbereit ist“, sagt Mostowy. Postagentur-Inhaber Ralf Ziegler freut sich sehr über die gesammelten Spenden. Mit dem Geld könne er nun weitermachen, sagt er – anders als eine andere Filiale in Blaustein (Alb-Donau-Kreis), die es auch getroffen habe.

Bilder auf der Überwachungskamera

Die Polizei bestätigt auf Anfrage, noch immer nach den Betrügern zu fahnden. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl in mindestens zwei Fällen vorgeworfen. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Überwachungskameras gesichtet, auf denen zwei der drei Verdächtigen zu sehen sind und diese Bilder auch veröffentlicht.