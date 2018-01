Rutesheim im Kreis Böblingen Mercedes und Porsche prallen zusammen

Von red 25. Januar 2018 - 15:33 Uhr

In Rutesheim krachten ein Mercedes und ein Porsche beim Abbiegen ineinander. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand / STZN

Beim Abbiegen stoßen ein Mercedes und ein Porsche zusammen. Beide Autos müssen abgeschleppt werden, es entsteht ein Schaden von 50.000 Euro.

Stuttgart - Am Mittwoch kurz vor 13 Uhr ist es an der Kreuzung Jahnstraße und Schelmenäckerstraße in Rutesheim (Kreis Böblingen) zu einem Unfall gekommen, bei dem rund 50.000 Euro Schaden entstanden.

Laut Polizei wollte eine 59 Jahre alte Mercedes-Fahrerin von der Jahnstraße nach links in die Schelmenäckerstraße abbiegen, während ein 46-jähriger Porsche-Fahrer gleichzeitig von der Schelmenäckstraße nach rechts in die Jahnstraße fahren wollte. Beim Abbiegen stießen die beiden Autos zusammen und mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf 50.000 Euro geschätzt.