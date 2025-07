Russlands Außenminister: Staatsmedien: Lawrow am Wochenende zu Besuch in Pjöngjang

Staatsmedien: Lawrow am Wochenende zu Besuch in Pjöngjang

1 Der russische Außenminister reist laut Angaben aus Pjöngjang nach Nordkorea. (Archivbild) Foto: dpa/Alexander Nemenov

Nach Angaben aus der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang reist der russische Außenminister Sergej Lawrow in den kommenden Tagen nach Nordkorea. Was geplant ist.











Russlands Außenminister Sergej Lawrow reist nach Angaben aus Pjöngjang in den kommenden Tagen nach Nordkorea. Geplant sei ein Besuch von Freitag bis Sonntag, meldete die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Zuletzt waren mehrere hochrangige russische Regierungsvertreter in Pjöngjang empfangen worden. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats Russlands, Sergej Schoigu, besuchte Nordkorea in diesem Jahr bereits mehrmals, zuletzt im Juni.