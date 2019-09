1 Russisch-orthodoxer Priester bei einer Taufe in der sibirischen Stadt Kemerowo (Archivbild) Foto: AP/Rashid Salichov

Weihwasser kann vieles bewirken – zum Beispiel einen Christen an seine taufe erinnern. Doch eines kann es sicher nicht: Menschen vom Alkoholismus heilen. Doch genau das hat ein orthodoxer Priester in Russland jetzt versucht.

Twer - Im Kampf gegen Alkoholismus hat ein Priester in Russland zu einer ungewöhnlichen Methode gegriffen. Aus einem Kleinflugzeug heraus goss der russisch-orthodoxe Geistliche über die Stadt Twer nordwestlich von Moskau 70 Liter Weihwasser, wie lokale Medien am Donnerstag berichteten.

Bei offener Luke habe der Geistliche das Wasser aus einem goldenen Kelch aus einer Höhe von bis zu 300 Metern über die Kleinstadt geschüttet, heißt es in den Berichten.

Das solle den betroffenen Bewohnern helfen, nüchtern zu werden und nicht mehr zur Flasche zu greifen, sagte der Geistliche danach. Die Aktion im Flugzeug finde bereits seit 2006 statt und er hoffe auf Erfolg.

Besprengen mit Weihwasser erinnert an die Taufe

Weihwasser ist ein Zeichen des Segens und soll beim Besprengen an die Taufe erinnern. In der katholischen Kirche, den orthodoxen Kirchen und der anglikanischen Kirche gehört es zu den sogenannten Sakramentalien. Das sind äußere Zeichen, denen eine innere Wirkung auf den, der sie anwendet, zugesprochen wird.

Das Weihwasserbecken (lateinisch Colymbion) befindet sich im Eingangsbereich katholischer Kirchen, meist an Wänden oder Pfeilern. Um sich innerlich auf den Gottesdienst und das Gebet vorzubereiten, tauchen die Gläubigen den Finger in das Wasser und bekreuzigen sich damit. Das mit diesem Wasser ebenfalls gefüllte Taufbecken gehört zu den ältesten Ausstattungsteilen von Kirchen. Durch die Taufe wird der Mensch in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen.

„Tag der Nüchternheit“ in Russland

In vielen russischen Städten wird jedes Jahr Mitte September auf Initiative der Kirche der „Tag der Nüchternheit“ begangen. Damit wolle man die Menschen über die Gefahren des Alkohols aufklären.

In Russland sterben jährlich Tausende Menschen an den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums – Tendenz steigend. Nach offizieller Statistik ist Alkoholismus immer häufiger die Todesursache in Russland. In diesem Jahr starben bereits rund 4300 Menschen in Russland an der Sucht, 17 Prozent mehr als im Jahr zuvor.