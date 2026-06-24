Bundesanwaltschaft: Razzien rund um Ex-Gazprom-Tochter - Sabotageverdacht

Razzien in Berlin und Frankfurt: Wollte ein russischer Beschuldigter die deutsche Gasversorgung ausbremsen? Die Ermittler vermuten gezielte Sabotageversuche rund um die Ex-Gazprom-Tochter.
Karlsruhe - Sollte nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die Gasversorgung in Deutschland gezielt beeinträchtigt werden? Im Zusammenhang mit dem früheren Energiekonzern Gazprom Germania hat die Bundesanwaltschaft Räumlichkeiten eines russischen Beschuldigten und einer nicht-tatverdächtigen Person in Berlin sowie eines Unternehmens in Frankfurt am Main durchsuchen lassen.