1 Patriarch Kyrill gilt als enger Vertrauter des russischen Präsidenten. Doch welchen Einfluss hat er auf Wladimir Putin? Foto: dpa/Alexander Nemenov

Warum findet der Moskauer Patriarch kein klares Wort gegen den Krieg? Das fragen sich viele Christen in der Ukraine. Auch in Stuttgart wächst die Verunsicherung.









Stuttgart - Um zum Allerheiligsten vorzudringen, muss sich Erzpriester Ilya Limberger an einem Baugerüst vorbei zwängen. Die russische Kirche im Stuttgarter Norden, 1895 von Zar Nikolaus II. erbaut, wird gerade renoviert. „Gebt aber acht, dass nicht die Freiheit, die euer Verhalten bestimmt, die Schwachen in der Gemeinde zu Fall bringt“, singt der Liturg, erst auf russisch, dann auf deutsch. Mehr als zwei Stunden dauert der Gottesdienst. Der Krieg in der Ukraine findet keine Erwähnung, nicht in den Gebeten, nicht in der Ansprache.