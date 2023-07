Was Putins Krieg für Poltawa bedeutet

1 Millionen Ukrainerinnen mit ihren Kindern fliehen. In Poltawa sind viele Menschen aus Sumy und Charkow gestrandet. Die Bewohner dort kümmern sich. Foto: dpa/Jan Woitas

Stand Mittwoch sind in der Partnerstadt von Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern keine Bomben gefallen. Doch auch dort haben sich viele zur Flucht entschlossen. Poltawa ist zudem Zufluchtsort für Menschen aus zerbombten Städten.









BBisher sind in der Partnerstadt von Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern keine Bomben gefallen, noch wurden keine Gebäude von Raketen getroffen. Dennoch erreichen auch immer mehr Flüchtlinge aus dem zentralukrainischen Poltawa die Region Stuttgart, wie Alena Trenina berichtet. Sie ist bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen für die ukrainische Partnerschaft zuständig und steht im engen Austausch mit den Mitarbeitern des Rathauses von Poltawa. „Die Menschen in Poltawa haben Angst“, sagt sie. Denn die russischen Soldaten rücken immer weiter im Land vor, kommen also näher.