1 Der eigentliche Speicher in Sandhausen liegt 600 Meter unter dem Boden. Foto: terranets bw

In Baden-Württemberg befinden sich nur zwei von 47 Gasspeichern in Deutschland, die zudem sehr klein sind. Woran liegt das, und wie kann man große Mengen an Gas überhaupt bevorraten?









Bei Gasspeichern denken viele unwillkürlich an den großen Gaskessel in Stuttgart unten am Neckar – doch im Vergleich zu den nationalen Speichern, von denen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) derzeit so oft spricht und die uns im kommenden Winter warme Wohnungen und eine laufende Wirtschaft garantieren sollen, wäre der Kessel viel zu winzig, um nur die geringste Bedeutung zu haben. Im Übrigen ist er gar nicht mehr in Betrieb.