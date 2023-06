1 Ukrainische Soldaten in der Region Donezk Foto: dpa/Leo Correa

Die Verteidiger fügen den russischen Besatzern im Osten des Landes empfindliche Niederlagen zu – und kommen im Süden langsam vorwärts. Nun kündigt Moskau eine Reaktion an.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Balaklija, Isjum und Kupjansk gehören nicht gerade zu den ganz großen Städten in der Ukraine. Aber es sind die Städte, die ganz aktuell eine große Rolle im Kriegsgeschehen spielen. So um die 30 000 bis 48 000 Einwohner lebten in jeder dieser Ortschaften – vor dem Krieg. Wie viele Menschen heute noch zwischen den total zerschossenen Wohnhäusern ein Dasein fristen, kann niemand genau sagen. Die Städte in der Region Charkiw, ganz im Osten der Ukraine, sind nun Schauplatz einer ukrainischen Gegenoffensive, die für viele überraschend kommt. Nach russischen Angaben sind die Orte zum Teil evakuiert worden.