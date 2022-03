27 Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman (rechts) hat sich als Vermittler zwischen Putins Russland und der Ukraine angeboten. Foto: imago images/ITAR-TASS/Alexei Nikolsky

Im Ukraine-Krieg hat sich Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman als Vermittler zwischen den beiden Ländern angeboten.















Riad - Saudi-Arabiens mächtiger Kronprinz Mohammed bin Salman hat sich als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine ins Spiel gebracht. Riad sei bereit, „Bemühungen zu unternehmen, um zwischen allen Parteien zu vermitteln“, sagte der Kronprinz laut der amtlichen Nachrichtenagentur SPA am Donnerstag in einem Telefonat mit Kreml-Chef Wladimir Putin. Im Ukraine-Krieg müsse es eine „politische Lösung“ geben.

Anders als die westliche Staatengemeinschaft haben Saudi-Arabien und andere Golfstaaten bisher deutliche Kritik am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vermieden. In der UN-Vollversammlung hatte aber auch Saudi-Arabien am Mittwoch für eine Resolution gestimmt, in der Russland dazu aufgefordert wird, seine Truppen sofort aus der Ukraine abzuziehen.

Ölmarkt im Blick

Kronprinz Mohammed bekräftigte laut SPA in dem Telefonat mit Putin „das starke Interesse des Königreichs“ Saudi-Arabien, „das Gleichgewicht und die Stabilität des Ölmarktes aufrechtzuerhalten“. Dabei habe der Kronprinz seine Unterstützung für die Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Partnerstaaten (Opec+) betont. Auch Russland gehört der Opec+ an.

Saudi-Arabien ist der weltweit größte Ölexporteur. Die in der Opec+ zusammengeschlossenen Staaten hatten am Mittwoch trotz der hohen Preise für Öl und Gas wegen des Ukraine-Kriegs an einer moderaten Ausweitung der Fördermenge festgehalten. So soll auch im März die Produktion um weitere 400.000 Barrel pro Tag ausgeweitet werden. Die USA hatten eine deutliche Erhöhung der Fördermenge gefordert.