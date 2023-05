1 Ins Steinheimer Lamm ist wieder Leben eingekehrt. Foto: Archiv (Sandra Brock)

Im Lamm in Steinheim werden mehr als 40 Ukrainer beherbergt, im Marbacher Krankenhaus hat die Belegung nun begonnen. Doch die Lage ist weiter angespannt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der russische Angriffskrieg hat nicht nur viel zu viele Menschenleben gekostet, sondern auch einen gewaltigen Flüchtlingsstrom gen Westen in Bewegung gesetzt. Und so groß die Hilfsbereitschaft hierzulande auch war und ist: Alle Schutz suchenden Ukrainer konnten nicht privat untergebracht werden. So musste auch der Landkreis Ludwigsburg in die Bresche springen. Neue Unterkünfte ließ das Kreishaus unter anderem im ehemaligen Gasthaus Lamm in Steinheim und im einstigen Marbacher Krankenhaus vorbereiten – in die nun langsam Leben einkehrt beziehungsweise sogar schon eingekehrt ist.