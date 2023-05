1 In der John-Cranko-Schule, hier eine Aufnahme vom November 2021 Foto: Roman Novitzky

Dank dem Ende der Corona-Maßnahmen hatte das Internat der Cranko-Schule Betten frei. Aus der Ukraine geflüchtete Ballettschüler haben hier ein neues Zuhause gefunden.









In den leer stehenden Altbau der John-Cranko-Schule (JCS) sollen demnächst ukrainische Kriegsflüchtlinge einziehen. Im neuen Domizil der Ballettschule sind bereits 16 Kinder aus der Ukraine untergekommen; sie trainieren nun ebenso wie zwei weitere, extern wohnende Kinder mit dem Stuttgarter Nachwuchs. Für die geflüchteten Ballettschüler im Alter zwischen 11 und 18 Jahren, die ihre Ausbildung in staatlichen oder privaten Ballettschulen in ihrer Heimat abbrechen mussten, ist das ein kleiner Schritt in Richtung Normalität.