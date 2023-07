1 Auf dem Haidach leben viele Spätaussiedler auch aus Russland – derzeit wissen viele nicht mehr, was sie denken und sagen sollen. Foto: /Sebastian Gollnow

Im Stadtviertel Haidach in Pforzheim leben 4500 Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion. Manche halten zu Russlands Präsident Putin – aber mit dieser einfachen Aussage wird man der sehr gemischten Stimmung nicht gerecht.









Pforzheim - Im Mix-Markt auf dem Haidach fühlt man sich mit dem Schritt durch die Eingangstür beinahe nach Russland versetzt: Viele Kunden und auch die Angestellten sprechen Russisch, es gibt Tee, Schokolade und Essiggurken aus dem Osten, und an der Kasse liegen Magazine mit Kreuzworträtseln oder Geburtstagskarten in kyrillischer Sprache bereit. Manche sagen sogar, dass es fast nirgendwo in Deutschland so russisch zugehe wie in dem Pforzheimer Viertel hoch oben über der Stadt.