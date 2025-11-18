Sabotageakt: Polen sieht Russland hinter Anschlag auf Bahnstrecke

Nach dem Sprengstoffanschlag auf eine Bahnstrecke sieht Polens Regierung russische Geheimdienste als Drahtzieher. Weitere Ermittlungen laufen.
Warschau - Polen hat Russland für den Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Bahnlinie verantwortlich gemacht. Alles deute darauf hin, dass die Auftraggeber des Sabotageaktes die russischen Geheimdienste seien, sagte Jacek Dobrzynski, Sprecher des Geheimdienstkoordinators in Warschau. Zuvor hatte das Komitee für nationale Sicherheit der Regierung in einer Sondersitzung getagt.