Dicht vor der EU- und Nato-Grenze gibt es schwere Einschläge in der Ukraine. Nun hat Russland eingeräumt, dass es eine Mittelstreckenrakete für den Beschuss eingesetzt hat - angeblich als Racheaktion.
Kiew/Moskau - Nach Angaben aus Moskau hat Russland bei dem Angriff auf die Westukraine die gefürchtete neue Mittelstreckenrakete Oreschnik eingesetzt. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit. "Die russischen Streitkräfte haben einen massiven Schlag mit boden- und seebasierten Hochpräzisionswaffen großer Reichweite gegen kritische Objekte auf dem Gebiet der Ukraine geführt, darunter auch mit dem Mittelstreckenkomplex Oreschnik und Drohnen", heißt es in der Mitteilung der Behörde.