Mitten im Frühling ist Moskau von einem Schneesturm heimgesucht worden. Es kam zu Flugausfällen, auf den Straßen lag der Schnee teilweise mehrere Zentimeter hoch.
Mitten im Frühling ist Moskau von einem Schneesturm heimgesucht worden. Es kam zu Flugausfällen, auf den Straßen lag der Schnee am Montag teilweise mehrere Zentimeter hoch. Entwurzelte Bäume versperrten laut Berichten von Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP viele Straßen im Zentrum der russischen Hauptstadt. Das Wetteramt gab eine offizielle Unwetterwarnung heraus, die noch bis Dienstag gilt.