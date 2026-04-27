Russland: Mitten im Frühling: Moskau von Schneesturm heimgesucht
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Eine Frau betrachtet ein Auto, das nach einem Schneefall unter einem Baum eingeklemmt ist. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/Alexander Zemlianichenko

Mitten im Frühling ist Moskau von einem Schneesturm heimgesucht worden. Es kam zu Flugausfällen, auf den Straßen lag der Schnee teilweise mehrere Zentimeter hoch.

Mitten im Frühling ist Moskau von einem Schneesturm heimgesucht worden. Es kam zu Flugausfällen, auf den Straßen lag der Schnee am Montag teilweise mehrere Zentimeter hoch. Entwurzelte Bäume versperrten laut Berichten von Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP viele Straßen im Zentrum der russischen Hauptstadt. Das Wetteramt gab eine offizielle Unwetterwarnung heraus, die noch bis Dienstag gilt. 

 

Die Stadtverwaltung rief die Bewohner zu Vorsicht auf und warnte, dass sich die Bedingungen im Laufe des Tages noch verschlimmern könnten. Es werde mit "starken Niederschlägen" und "Windböen von bis zu 23 Metern pro Sekunde" gerechnet.

 