Bei dem Absturz des Hubschraubers soll es mehrere Tote und auch Verletzte gegeben haben. (Symbolbild)

In Sibirien ist ein Helikopter gegen Stromleitungen geflogen und dabei in Brand geraten. Nach Angaben von Behörden sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen.









Bei einem Hubschrauberabsturz im russischen Altai-Gebirge in Sibirien sind nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen und mehrere Menschen verletzt worden. „Das Luftfahrzeug ist beim Landeanflug auf die Ortschaft Tjungur im Landkreis Ust-Koksinsk abgestürzt und in Brand geraten“, teilte die russische Zivilschutzbehörde am Donnerstag auf ihrem Telegram-Kanal mit. Der Brand sei inzwischen gelöscht. Medien meldeten unter Berufung auf Behörden, dass zehn Menschen mit Verletzungen überlebt hätten.