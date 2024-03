In Putins Haus brennt es an vielen Ecken

1 Wladimir Putin ist verwundbar: Der russische Diktator sieht sich derzeit mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert. Foto: dpa/Mikhail Metzel

Gerade erst ist Wladimir Putin in einer manipulierten Wahl wieder zum Staatsoberhaupt der russischen Föderation gewählt worden. Aber er sieht sich in seinem Imperium derzeit mit etlichen Problemen konfrontiert, die ihn politisch schwächen.











Trotz kleiner Erfolge an der Front in der Ukraine hat Russlands Diktator Wladimir Putin derzeit eine Fülle von Problemen zu lösen, die ihn politisch schwächen: Der Nachschub seiner Streitkräfte in der Ukraine, seine Anhängigkeit von Nordkorea und seine unplausibeln Behauptungen im Zusammenhang mit dem Anschlag des „Islamischen Staates“ am vergangenen Freitag in Moskau: es brennt an vielen Ecken in Putins Haus.