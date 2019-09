1 Mit zwei Rettungstaten in den Schlussminuten hat der russische Fußballer Evgeni Chernov seinem Team FK Rostow den Sieg gesichert. (Symbolbild) Foto: Pressefoto Baumann

Evgeni Chernov spielt für den russischen Fußballklub FK Rostow. Im Ligaspiel gegen Lokomotive Moskau kratzt der 26-Jährige innerhalb weniger Sekunden gleich zweimal den Ball von der Linie.

Moskau - Aus dem linken Halbfeld fliegt der Ball in den Sechzehner. Rostows Schlussmann Egor Baburin läuft heraus, um den Ball abzufangen, doch ein Moskauer Stürmer kommt früher an den Ball. Das Leder fliegt im hohen Bogen in Richtung des leeren Tores – dann schlägt die Stunde von Evgeni Chernov.

Der 26-Jährige Verteidiger kratzt den Ball zunächst mit einem Bein von der Linie und landet beinahe im Tornetz. Das Spielgerät fliegt der Nummer 22 von Lokomotive, Luka Djordjevic, direkt vor die Füße. Der Montenegriner steht rund zwei Meter von der Torlinie entfernt und will einschieben, da hechtet Chernov dem Schuss entgegen und wehrt ihn mit seinem Rücken ab. Innerhalb von wenigen Augenblicken verhindert er zweimal in der Schlussphase der Partie den Ausgleich für die Hausherren.

Chernovs Rettungstat war letztendlich spielentscheidend: Rostow gewann das Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten der russischen Premier Liga mit 2:1 (1:0) und setzte sich dadurch vorerst an die Tabellenspitze.