Russland beschränkt Kinderbuch: „Pettersson und Findus“ ist erst ab 18

1 Der süße Kater Findus Foto: ZDF und © 2021 Edel Germany GmbH

In Russland bekommen mehrere der schwedischen Geschichten um den schrulligen Alten und seinen Kater eine Altersfreigabe. Absurd?











So fängt das 1988 erschienene Buch „Armer Pettersson“ des schwedischen Kinderbuchautors Sven Nordqvist an: „Pettersson saß in der Küche und trank seinen Morgenkaffee. Traurig blickte er durch das Fenster in den grauen Himmel. Seine Laune war schlecht.“ Die Laune des schrulligen Pettersson, würde er in Russland durchs Fenster blicken, wäre derzeit noch schlechter. Denn der kleine russische Verlag, bei dem die Klassiker von Pettersson und Findus erscheinen, hat vier der Erzählungen aus dem Verkehr gezogen. Auch „Armer Pettersson“ – in Russland „Pettersson ist traurig“ betitelt – gehört dazu.