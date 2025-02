Russischer Schlagerwettbewerb: Putin will Konkurrenz zu Eurovision Song Contest aufbauen

1 Der russische Präsident Wladimir Putin gibt sich gern als Kulturliebhaber und will nun einen internationalen Schlagerwettbewerb im eigenen Land gründen. (Archivbild) Foto: picture alliance / Alexei Nikolsky/POOL SPUTNIK KREMLIN/AP/dpa

Mit Schlagern zurück auf die Weltbühne. Russland gründet einen internationalen Wettbewerb für Popmusik - als Pendant zum Eurovision Song Contest, wo das Land rausgeflogen ist.











Moskau - Kremlchef Wladimir Putin will einen internationalen Schlagerwettbewerb als Konkurrenz zum Eurovision Song Contest (ESC) in Russland aufbauen. "Für die weitere Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich Kultur und Humanitäres ordne ich an 1. in Moskau und dem Moskauer Gebiet 2025 einen internationalen Musikwettbewerb "Intervision" abzuhalten", heißt es in einem nun veröffentlichten Dekret des russischen Präsidenten. Nach Beginn des von Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurde Russland vom ESC ausgeschlossen.