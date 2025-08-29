1 Der russische Komponist Rodion Schtschedrin gilt als einer der berühmtesten Komponisten der Gegenwart. Nun ist er im Alter von 92 Jahren gestorben.(Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

Roman Schtschedrin gehört zu den bekanntesten russischen Komponisten. Für seine Frau, die berühmte Primaballerina Maja Plissezkaja, schrieb er seine Suite als musikalischen Liebesbeweis. Nun starb er.











Moskau - Der weltberühmte russische Komponist Rodion Schtschedrin ist nach Angaben des Bolschoi Theaters in Moskau im Alter von 92 Jahren gestorben. Das Theater sprach in einer Mitteilung bei Telegram von einem Weltklassiker und dem "größten Genie der Gegenwart". Der am 16. Dezember 1932 in Moskau geborene Künstler hatte eine Vielzahl von Werken komponiert, darunter auch die Oper "Lolita". Seine "Carmen-Suite" - ein musikalischer Liebesbeweis für seine Frau, die 2015 gestorbene Primaballerina Maja Plissezkaja - brachte ihm den internationalen Durchbruch.