Selenskyj stimmt sich vor dem Treffen mit Trump mit europäischen Regierungschefs ab. Die Suche nach einem möglichen Ende des russischen Angriffskriegs geht weiter.
Vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump spricht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit europäischen Verbündeten. Angaben einer Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel zufolge findet am Abend ein Telefonat mit Selenskyj, der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und einigen europäischen Staats- und Regierungschefs statt.