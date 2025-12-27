Russischer Angriffskrieg: Vor Trump-Treffen: Selenskyj spricht mit Verbündeten
Der ukrainische Präsident bespricht sich vor dem Treffen mit US-Präsident Trump mit europäischen Regierungsschefs. Foto: Omar Havana/AP/dpa

Selenskyj stimmt sich vor dem Treffen mit Trump mit europäischen Regierungschefs ab. Die Suche nach einem möglichen Ende des russischen Angriffskriegs geht weiter.

Vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump spricht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit europäischen Verbündeten. Angaben einer Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel zufolge findet am Abend ein Telefonat mit Selenskyj, der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und einigen europäischen Staats- und Regierungschefs statt. 

 

US-Präsident Donald Trump empfängt Selenskyj am Sonntag. Das Weiße Haus kündigte das bilaterale Treffen in Palm Beach im Bundesstaat Florida für 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MEZ) an.

Bei dem neuen Spitzentreffen soll weiter über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gesprochen werden, der seit fast vier Jahren andauert.

Russland kam in der Ankündigung nicht vor, Gespräche auch mit Moskau schienen also zunächst nicht geplant.

 