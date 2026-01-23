Russischer Angriffskrieg: Von der Leyen sieht neuen Ukraine-Plan auf der Zielgeraden

Die Ukraine steht in den Gesprächen über einen möglichen Friedensdeal vor schwierigen Entscheidungen. Kann ein Plan für Wohlstand und Wachstum helfen?
Die Arbeiten an einem milliardenschweren Aufbauplan für die von Russland angegriffene Ukraine sind nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen weitestgehend abgeschlossen. Die Europäische Union, die Vereinigten Staaten und die Ukraine stünden kurz vor einer Einigung, sagte die deutsche Spitzenpolitikerin nach einem EU-Sondergipfel in Brüssel. Der Plan zeige auf, wie der Wohlstand der Ukraine direkt nach einem Waffenstillstand oder Frieden gesteigert werden könne.