Russischer Angriffskrieg: Ukrainischer Kampfjet abgestürzt - Piloten tot

1 Die Ukraine hat zwar aus den USA F-16-Bomber - wie auf dem Bild zu sehen - erhalten, nutzt aber weiterhin auch sowjetische Kampfbomber wie die Su-24 zur Abwehr russischer Attacken. (Symbolbild/Archiv) Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Die Ukraine setzt sich gegen die russische Invasion mit allem zur Wehr, was sie hat. Der Verlust eines noch aus sowjetischer Zeit stammenden Bombers und seiner Besatzung schmerzt Kiew sehr.











Link kopiert



Chmelnyzkyj - Beim Absturz eines ukrainischen Kampfflugzeugs vom Typ Su-24 sind nach offiziellen Angaben beide Piloten ums Leben gekommen. Der Absturz habe sich am Abend in der Region Chmelnyzkyj im Westen des Landes ereignet, teilten die ukrainischen Luftstreitkräfte mit. "Die Ursachen und Umstände der Katastrophe werden geprüft", heißt es in der Mitteilung des Militärs.