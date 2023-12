Russischer Angriffskrieg: Selenskyj: Ukraine kann einer der größten Rüstungsproduzenten werden

1 Der Industriezweig könne auch zu einem Wirtschaftswachstum beitragen, so Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Ansprache. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Die Vereinbarung mit westlichen Partnern, allen voran den USA, über eine gemeinsame Waffenproduktion sei „eine unserer größten politischen Errungenschaften in diesem Jahr“, so der ukrainische Präsident Selenkyj in seiner abendlichen Ansprache.











Link kopiert



Die Ukraine kann nach Ansicht von Präsident Wolodymyr Selenskyj künftig zu einem der größten Rüstungsproduzenten der Welt werden. Er sei sicher, dass die ukrainische Rüstungsindustrie „im Laufe der Zeit definitiv in die Top 10 der produktivsten und stärksten Rüstungskomplexe der Welt aufsteigen kann“, sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache.