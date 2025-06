Pistorius in der Ukraine - Gespräche über Militärhilfe

1 Pistorius traf am Morgen zu einem unangekündigten Besuch in Kiew ein. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Russland hat seine Luftangriffe auf Städte und militärische Ziele in der Ukraine drastisch verstärkt. Die verheerenden Folgen sind klar zu sehen. In Kiew hofft man auf mehr Luftverteidigung.











Kiew - Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu politischen Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Der SPD-Politiker will sich über die Lage in der Ukraine informieren und mit Vertretern der Regierung über weitere Militärhilfe für das von Russland angegriffene Land sprechen.