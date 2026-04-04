Diplomatie: Selenskyj für Gespräche mit Erdogan in Istanbul

In der Türkei haben sich schon mehrfach Verhandlungsteams aus Moskau und Kiew im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs getroffen. Nun ist der ukrainische Präsident Selenskyj dort.
Istanbul - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist für Gespräche mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Istanbul eingetroffen. Bei dem Treffen, das für den Nachmittag geplant war, werde es auch um die Bemühungen um einen dauerhaften Frieden in der Ukraine gehen, teilte das Erdogans Büro mit.