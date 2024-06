Heftige Kämpfe in der Ukraine dauern an

1 An der Front in Donezk gegen die Kämpfe zwischen dem ukrainischen und russischen Militär weiter. Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Während Selenskyj in Brüssel um Unterstützung wirbt, läuft der Krieg gegen die russische Armee weiter. Besonders betroffen ist die Region Donezk.











Kiew - An den diversen Frontabschnitten im Osten der Ukraine liefern sich russische und ukrainische Einheiten weiter schwere Kämpfe. "Der Feind sucht nach Wegen, unsere Verteidigungslinien zu durchbrechen", teilte der ukrainische Generalstab in Kiew am Abend in seinem täglichen Lagebericht mit.