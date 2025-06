Russischer Angriffskrieg: Erneut massiver Angriff auf ukrainische Hauptstadt Kiew

1 Immer wieder greift Russland auch Kiew an. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Immer wieder wird die ukrainische Hauptstadt zum Ziel russischer Angriffe. In der Nacht kommt es erneut zu heftigen Attacken.











Kiew - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit einem heftigen Drohnen- und Raketen-Angriff überzogen. In der Nacht war nach Angaben eines dpa-Reporters starkes Flugabwehrfeuer über der Stadt zu hören. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge kamen auch ballistische Raketen zum Einsatz. Der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine zufolge waren in der Stadt Explosionen zu hören. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens drei von zehn Stadtbezirken.