Russischer Angriffskrieg: Ehepaar bei russischem Angriff auf Hafenstadt Odessa getötet

1 Durch Drohneneinschläge wurden offiziellen Angaben zufolge mindestens drei Wohnhäuser in Odessa beschädigt. (Archivbild) Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Erneut gerät Odessa am Schwarzen Meer unter russischen Beschuss. Ein altes Ehepaar kommt ums Leben. Für viele weitere hat der Angriff schwere Folgen.











Link kopiert



Odessa - In der ukrainischen Hafenstadt Odessa sind bei einem russischen Angriff zwei Menschen getötet worden. Es handele sich um ein Ehepaar, beide seien 75 Jahre alt gewesen, schrieb Militärverwaltungschef Serhij Lyssak bei Telegram. Weitere 15 Menschen seien verletzt worden. Acht von ihnen befinden sich demnach in medizinischen Einrichtungen. Moskaus Militär habe ein Wohnviertel angegriffen, schrieb Lyssak.