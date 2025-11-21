Russischer Angriffskrieg: 28 Punkte für Frieden in der Ukraine

Noch ist der US-Friedensplan für die Ukraine nur ein Vorschlag - an einzelnen Bedingungen hätten Kiew, die EU und teils auch Moskau schwer zu schlucken.
Washington/Kiew - Mit einem Friedensplan in 28 Punkten will die US-Regierung von Präsident Donald Trump den seit dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine beenden. Mehrere Medien wie das US-Nachrichtenportal "Axios" veröffentlichten die Auflistung, deren Inhalt demnach auch von Regierungsvertretern aus den USA und der Ukraine bestätigt wurde. Der ukrainische Parlamentsabgeordnete Olexij Hontscharenko, der zur Oppositionsfraktion Europäische Solidarität gehört, stellte den Plan via Telegram ins Netz. Eine Übersicht über die Vorschläge: