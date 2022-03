27 Ein Kind schaut im ukrainischen Kramatorsk aus dem Fenster eines Zugwaggons. Während es auf die Abfahrt in Richtung Westukraine wartet, verabschiedet sich das Kind von einem Verwandten. In unserer Fotostrecke zeigen wir weitere bewegende Aufnahmen vom Krieg in der Ukraine. Foto: dpa/Andriy Andriyenko

Hunderttausende Flüchtlinge, Raketen auf Zivilisten, verletzte und tote Kinder: Der Krieg in der Ukraine entfaltet seinen Schrecken. Wir zeigen eine Auswahl an bewegenden Bildern.















Link kopiert

Stuttgart - Die Ukraine steht wegen des russischen Einmarsches laut Hilfsorganisationen vor einer humanitären Katastrophe. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR warnt vor der möglicherweise größten Flüchtlingskrise in Europa in diesem Jahrhundert. Hilfsorganisationen rufen angesichts des Leids und der anhaltenden Kämpfe zu Spenden und mehr Geld für die Hilfe in dem osteuropäischen Land und den Nachbarstaaten auf.

660.000 Menschen aus dem Land geflüchtet

Seit Beginn der Invasion am Donnerstag sind nach Angaben der Vereinten Nationen 660.000 Menschen aus dem Land geflüchtet. Die größte Flüchtlingskrise in Europa in diesem Jahrhundert sei zu befürchten, sagte UNHCR-Sprecherin Shabia Mantoo am Dienstag in Genf. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, hatte zuvor erklärt, er habe in 40 Jahren Krisenerfahrung kaum jemals einen so schnell wachsenden Exodus erlebt. Insgesamt rechnet die Organisation mit bis zu vier Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine.

Zahl der getöteten Zivilisten steigt weiter an

Auch die Zahl der getöteten Zivilisten stieg weiter an. Nach Angaben des UN-Hochkomissariats für Menschenrechte kamen bis Dienstagmorgen 136 Zivilistinnen und Zivilisten ums Leben. 400 weitere wurden demnach verwundet. Unter den Toten und Verletzten seien 39 Kinder. Viele Menschen seien Opfer von Explosivwaffen wie Raketen geworden.

In unserer Fotostrecke zeigen wir einige bewegende Aufnahmen vom Krieg in der Ukraine.