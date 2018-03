Russische Transportmaschine 32 Tote bei Flugzeugabsturz in Syrien

Von red/dpa/AFP 06. März 2018 - 14:49 Uhr

Das Verteidigungsministerium spricht von 32 Toten. Foto: dpa-Zentralbild

Ein russisches Transportflugzeug ist in der Nähe eines russischen Luftwaffenstützpunkts in Syrien abgestürtzt. Dabei sollen 32 Menschen ums Leben gekommen sein.

Moskau - Beim Absturz einer russischen Transportmaschine auf dem Luftwaffenstützpunkt Hamaimim in Syrien sind 32 Menschen getötet worden. Das teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag nach Angaben der Agentur Tass in Moskau mit. Der Absturz sei nach Einschätzung des Militärs „offenbar“ durch ein technisches Problem verursacht worden.