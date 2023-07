Kritik am Krieg, Verständnis für Putin

Russische Spätaussiedler in Nürtingen

1 Die Ladenzeile rund um das Roßdorf-Lädle ist Treffpunkt der Bewohnerinnen und Bewohner. Foto: Horst Rudel

In Nürtingen-Roßdorf leben viele russischstämmige Spätaussiedler aus der Sowjetunion. Was sagen sie zum Krieg Russlands gegen die Ukraine?









Nürtingen - Friedlich sieht es aus. Im Café sitzt ein Pärchen, Kinder toben zwischen den Beeten und Hausfrauen huschen für letzte Besorgungen ins Roßdorf-Lädle, während in der Bäckerei nebenan die Krümel zusammengefegt werden. Feierabend in Roßdorf, einem Stadtteil von Nürtingen, in dem viele russischstämmige Spätaussiedler leben und der Anteil der AfD-Wähler hoch ist.