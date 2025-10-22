Russische Militärübung: Russland startet Atom-Manöver zu Wasser, Land und Luft

Der Westen und Russland proben gleichzeitig das Horrorszenario. Während Nato-Bomber noch die nukleare Abschreckung in Europa trainieren, testet auch Moskau sein Potenzial zur Führung eines Atomkriegs.

Moskau - Russland hat parallel zu einer laufenden Atomübung der Nato in Europa ein eigenes großangelegtes Manöver seiner strategischen Nuklearstreitkräfte gestartet. Es handle sich um eine planmäßige Militärübung, betonte Kremlchef Wladimir Putin, der den Start per Videoschalte befahl. Nach Angaben des Kremls läuft die Übung zu Wasser, Land und Luft.

Vom Weltraumbahnhof Plessezk in Nordrussland seien Interkontinentalraketen des Typs Jars abgefeuert worden, heißt es auf der Kreml-Webseite. Das Atom-U-Boot "Brjansk" habe in der Barentssee ebenfalls eine Rakete gestartet. Zudem hätten die strategischen Bomber Tu-95 Marschflugkörper abgeschossen. Zur Anzahl der eingesetzten Waffensysteme machte Moskau keine Angaben.

Die Atommacht Russland hat vor mehr als dreieinhalb Jahren die Ukraine überfallen und führt seither im Nachbarland Krieg. Putin hat in der Zeit mehrfach das Potenzial der russischen Nuklearwaffen betont - auch um den Westen an einer stärkeren Unterstützung Kiews zu hindern.

Nato-Manöver läuft noch

Die Nato hatte vor gut einer Woche ihr Manöver "Steadfast Noon" zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen gestartet. Daran nehmen rund 2.000 Soldaten und etwa 70 Flugzeuge teil. Insgesamt soll die Übung, die vor allem über der Nordsee stattfindet, zwei Wochen andauern.