Russische Drohnen über Polen: Polnisches Militär verurteilt „Akt der Aggression“

Eine große Zahl von Drohnen fliegt während russischer Angriffe auf die Ukraine in den polnischen Luftraum. Polen spricht von einem „Akt der Aggression“.











Das polnische Militär hat die "beispiellose" Verletzung des polnischen Luftraums als "Akt der Aggression" verurteilt. "Nach dem heutigen Angriff der Russischen Föderation auf ukrainisches Territorium kam es zu einer beispiellosen Verletzung des polnischen Luftraums durch drohnenartige Objekte", erklärte das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte am Mittwoch in Onlinenetzwerken. "Das ist ein Akt der Aggression, der eine echte Bedrohung für die Sicherheit unserer Bürger darstellt."