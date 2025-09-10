Russische Drohnen über Polen: Merz: „Ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa“

1 Kanzler Merz sprach von einer „neuen Qualität von Angriffen, die wir aus Russland sehen“. Foto: dpa/Fabian Sommer

Das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum alarmiert auch die Bundesregierung. Der Kanzler glaubt nicht an ein Versehen.











Link kopiert



Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht davon aus, dass die Verletzung des polnischen Nato-Luftraums durch russische Drohnen kein Versehen war. Er teile die Einschätzung des polnischen Präsidenten Donald Tusk, „dass die Behauptung der russischen Regierung, dies sei sozusagen ein Zufall oder ein Versehen gewesen, nicht glaubhaft ist“, sagte Merz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem EU-Ratspräsidenten Antonio Costa in Berlin. Er sehe in dem Vorfall wie Tusk auch „eine ganz ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa“.