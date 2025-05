Russische Biker: Nationalistische „Nachtwölfe“ fahren durch Berlin

1 Die russischen, nationalistischen Biker in Deutschland Foto: Lutz Deckwerth/dpa/Lutz Deckwerth

Eine Gruppe nationalistischer russischer Biker will sowjetische Ehrenmale in Berlin ansteuern. Die Polizei kündigt an, sie durch die Stadt zu begleiten.











Link kopiert



Prorussische Motorradfahrer der nationalistischen „Nachtwölfe“ steuern Berlin an. Geplant sind Stopps am sowjetischen Ehrenmal am Tiergarten und an dem im Treptower Park. Angemeldet seien 200 Teilnehmer, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. „Mit so vielen rechnen wir aber nicht ganz.“ Auch in den vergangenen Jahren seien es weniger gewesen.