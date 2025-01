Russische Besatzung: Neues Schiff nach Kabelschäden in der Ostsee unter Verdacht

1 In Norwegen ist ein Schiff festgesetzt worden, das im Verdacht steht, an Kabelschäden in der Ostsee beteiligt gewesen zu sein. (Illustration) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie konnte es zum Schaden am Unterseekabel zwischen Lettland und Schweden kommen? Es laufen Ermittlungen wegen möglicher Sabotage. Nun wird ein neues Schiff festgesetzt - im fernen Nordnorwegen.











Tromsø - Neue Wende im Fall der jüngsten Kabelschäden in der Ostsee: In Norwegen ist ein verdächtiges Schiff mit russischer Besatzung festgesetzt worden. Die "Silver Dania" stehe im Verdacht, an der Beschädigung eines Glasfaserkabels zwischen Lettland und Schweden beteiligt gewesen zu sein, teilte die Polizei im nordnorwegischen Tromsø mit.