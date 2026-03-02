Russisch-ukrainischer Krieg: Ukraine attackiert russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk

1 Der Schwarzmeerhafen Noworossijsk hat für Russland als Flottenbasis und Export-Drehscheibe im Schwarzen Meer strategische Bedeutung. (Archivbild) Foto: ---/AP/dpa

Die Ukraine attackiert einen wichtigen Flottenstützpunkt in Russland. Verletzt werden nach russischen Behördenangaben aber auch Zivilisten in der Stadt.











Noworossijsk - Fünf Menschen wurden in der russischen Hafenstadt und Flottenbasis Noworossijsk offiziellen Angaben zufolge bei ukrainischen Drohnenangriffen verletzt. Acht Wohnblocks und neun private Wohnhäuser seien bei der Attacke beschädigt worden, schrieb der Gouverneur von Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, bei Telegram. Er rief die Bürger dazu auf, weiterhin Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Die Behörden riefen in Noworossijsk den Notstand aus.