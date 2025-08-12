Russisch-amerikanischer Gipfel: Weißes Haus: Trump trifft Putin in Anchorage in Alaska

1 Trump wird Putin in der Stadt Anchorage treffen. (Archivbild) Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Für Trump dauert die Anreise nach Alaska fast genauso lange wie für seinen Gast Putin. Nun ist der genaue Ort für das historische Treffen der Präsidenten bekannt.











Link kopiert



Washington - Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska findet nach Angaben des Weißen Hauses in der Stadt Anchorage statt. Am Freitagmorgen (Ortszeit) werde Trump zu dem Treffen aufbrechen, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt. Der Republikaner will dort mit Putin über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sprechen.