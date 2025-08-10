Russisch-amerikanischer Gipfel: Ukraine-Verhandlungen in Alaska? Trump will Putin empfangen

Es soll ein historisches Treffen werden: US-Präsident Trump lädt Kremlchef Putin ein - auf amerikanisches Staatsgebiet, das einst Russland gehörte. Es soll um die Ukraine gehen - ohne die Ukraine.
Washington/Moskau/Kiew - US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wollen sich am Freitag im US-Bundesstaat Alaska erstmals persönlich zu Verhandlungen über den Krieg in der Ukraine treffen. Bis zu diesem ersten Treffen eines US-Präsidenten mit einem russischen Staatschef seit mehr als vier Jahren gibt es noch viel vorzubereiten. Vor allem aber sorgt schon vorab für Kritik, dass die Ukraine, um die es vor allem geht, selbst nicht mit am Verhandlungstisch sitzt. Was das Treffen bringen kann - dazu einige Fragen und Antworten: