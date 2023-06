1 In Baden-Baden gibt es viele russische Zeitungen. Foto: dpa/Rolf Haid

Baden-Baden - Sergey hat Geburtstag. An diesem Vorfrühlingswochenende hat er seine russische Verwandtschaft eingeladen, die in halb Europa verstreut lebt. Die Gruppe spaziert durch den Stadtpark von Baden-Baden. In der wohl russischsten aller deutschen Städte bestaunen sie das Palais Gagarin. Nein, sagt Sergey, er wolle nicht über die Situation reden, die gerade Schlagzeilen mache. Bitte nicht. So wie er reagieren viele.