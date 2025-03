Russell Brand: Komiker wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

1 Russell Brand sieht sich mit zahlreichen Vorwürfen konfrontiert. Foto: 2012 Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Russell Brand sieht sich weiteren Vorwürfen gegenüber. Am Londoner High Court wurde gegen den britischen Komiker eine Klage wegen sexuellen Missbrauchs eingereicht.











Russell Brand (49) sieht sich neuen Missbrauchsvorwürfen gegenüber. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, wurde beim Londoner High Court eine Klage wegen sexuellen Missbrauchs gegen den britischen Komiker eingereicht. Die anonyme Klage sei am 6. Februar eingereicht worden, nachdem die Londoner Metropolitan Police Beweise an die Staatsanwaltschaft weitergegeben hatte.